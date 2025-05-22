Önümüzdeki sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda çalışmalarını başlattı. Norveçli çalıştırıcı, genç ve dinamik oyunculara yönelinmesini istiyor. Ara transfer döneminde Arroyo ve Elan Ricardo'yu takıma katan Siyah-Beyazlılar, hücum rotasyonunda da gelecek vaadeden isimlere yöneliyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Polonya Ligi ekibi Jagiellonia forması giyen 17 yaşındaki on numara oyuncusu Oskar Pietuszewski ile ilgilendiği iddia edildi. Voetbalkrant'ın haberine göre genç futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Anderlecht, Wolfsburg ve Monaco da ilgileniyor. On numara mevkisinde forma giyen Pietuszewski; dinamizm, top kontrolü ve çevikliğiyle ön plana çıkıyor. Forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen 17'lik yıldız adayının kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor. Bu sezon 27 maçta süre alan Polonyalı, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 1 milyon euro. Polonya U17 Milli Takımı'yla da 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.