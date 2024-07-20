Beşiktaş'tan Gençlerbirliği maçı biletleri için açıklama

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de, Kocaeli Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı camia, bu maçı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için bilet temini hakkında bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaşımız, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de, Kocaeli Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak. 2024-2025 sezonu kombinesi olan taraftarlarımız; Passo mobil uygulaması ve www.passo.com.tr web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde bilet tanımlamalarını yapabileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız, kombilerinin içerdiği kategoride bilet tanımlamalarını yapabileceklerdir. Bilet tanımlama işlemi 20 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 23 Temmuz Salı günü saat 16.00'da sona erecektir. Belirtilen tarihler arasında bilet tanımlamaları hazırlanacak birleştirilmiş sahibi taraftarlarımızın yerlerine genel olarak sunulacaktır. Genel satış, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da www.passo.com.tr ve passo mobil uygulaması üzerinden başlayacak."

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Doğu ve Batı Tribünü: 500 TL

Güney Tribünü: 250 TL

Misafir Tribünü: 250 TL