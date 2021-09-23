Beşiktaş'tan Ghezzal ve Welinton açıklaması

23 Eylül 2021 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:19

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Welinton'un uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcu da yarın oynanacak Altay deplasmanında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."