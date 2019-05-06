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Beşiktaş'tan Gökhan Gönül açıklaması

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Gökhan Gönül için sağlık açıklamasında bulundu.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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