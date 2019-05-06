Beşiktaş'tan Gökhan Gönül açıklaması
Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Gökhan Gönül için sağlık açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;
Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.