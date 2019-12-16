Beşiktaş'tan Gökhan Gönül kararı

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da performansıyla beğeni topluyor.

Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncu ile yönetim devre arasında masaya oturacak.

Gökhan'ın aklının karışmasını istemeyen siyah-beyazlı yetkililer, 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta mutlu olan tecrübeli futbolcunun da imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

Gökhan için Galatasaray'ın yıllık 1 milyon 800 bin Euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edilmişti

(Sabah)