Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Gökhan Töre hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

Boğaziçi Film Festivali devam ediyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA