Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması
Beşiktaş, Gökhan Töre'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Gökhan Töre hakkında bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.
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