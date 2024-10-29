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Spor

Beşiktaş'tan hakem Arda Kardeşler için sert açıklama! ''Derhal düdüğünü asacaktır''

Beşiktaş Kulübü, dün akşam Galatasaray ile oynanan derbi maçında görev yapan hakem Arda Kardeşler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hakem için, 'Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

29 Ekim 2024 Salı 15:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan hakem Arda Kardeşler için sert açıklama! ''Derhal düdüğünü asacaktır''
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Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler için çok sert bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan açıklamasında Arda Kardeşler için, "Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın açıklamasında TFF'ye yönelik ise, "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!" sözleri yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a yönelik, "Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir. Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız. Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!

Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.

Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!

Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!

Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.

Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?

Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz...

Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.

Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF'yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.

Biz Beşiktaş'ız!

Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!

Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!

Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!

Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."

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