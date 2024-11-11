Başakşehir 11; Beşiktaş 12 şutta 1'er isabet buldu.

Beşiktaş, lider GS'nin 10 puan gerisine düştü!

Beşiktaş ligde son 4 maçta 4 puan toplayabildi...

Avrupa'da son iki maçını kazanıp Süper Lig'de ise iki maçtır puana hasret kalan Kara Kartal, 'mutlak galibiyet' parolasıyla çıktığı Başakşehir deplasmanının ilk yarısında kilit açmakta zorlandı.

Siyah beyazlılar özellikle Rafa ile rakip ceza sahası çevresinde gezinse de istediği şutları bulamadı. İkinci yarıda da 'top çevirme' hastalığıyla mücadele eden Kartal'da planlar 66'da iyice karıştı.

Semih'i çıkaran van Bronckhorst, Muçi ve Rafa'yı önde kullandığı bir '4- 6-0' düzenine geçti. Alışık olduğumuz ön alan presini terk eden Başakşehir ise Kartal'ı kontralarla vurmaya çalışsa da Mert Günok, gol izni vermedi. Seyir zevki oldukça düşük olan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve galibiyete hasret iki takım da birer puanla yetindi...

"TRANSFERİ BEKLİYORUZ"

Ligde art arda G.Saray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Başakşehir'den de tek puan alan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, gidişatı değerlendirdi: "Avrupa'da iki galibiyet aldık ama ligde işler iyi gitmedi. Dürüst olmam gerekirse 9 puan çok oldu, son dönemde fazla kaybettik.

Kadro konusunda yapılanma bitmedi. Elimizden geleni yaptık ancak yeni bir transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere takviye hedefl iyoruz. Her transfer dönemi bir fırsat. Milli aradan sonra Immobile dönecek, Rashica form tutacak ve daha fazla opsiyonumuz olacak."

"İNSANDA UTANMA OLUR!"

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: "Maçın sonundaki pozisyonda nasıl penaltı verilmiyor? Ver, VAR iptal etsin. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Nasıl bir düzen kurmuşlar? En büyük travmayı hakemler yaratıyor. Ülke futbolunda bir parça olmaktan çok utanıyorum. 'Bizim ne işimiz var burada' diyorum. İnsanda utanma olur..."

"MUTLU DEĞİLİZ"

Paulista: "Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Puan tablosunda geriden gelmek zor. Evimizde ve deplasmanda puanlar kaybettik. Bu maç da zor oldu. Üzgünüz, mutlu değiliz. Belki de aldığımız bir puan ileride önemli olabilir."

"BU SERİ YAKIŞMADI"

Sezona iyi başlamasına rağmen çok az süre alan Salih Uçan, Başakşehir beraberliğinin ardından, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Son 3 haftalık periyotta istemediğimiz sonuçlar aldık. Çok fazla konuşacak bir şey yok, üzgünüz. Hem kendi adıma hem de takım adına üzgünüm. Bize yakışmayan bir seri oldu" dedi.

"SAKATLIKLAR ZORLADI"

Svensson "Zor bir rakiple oynadık. Ekip olarak hedefi miz daima her maçı kazanmak. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız. Herkesin takıma dönmesini bekliyoruz. Hücum bölgesindeki sakatlarımız etkiledi. Herkese ihtiyacımız var, önümüzdeki haftalarda daha efektif oynamaya çalışacağız."