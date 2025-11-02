İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Beşiktaş'tan hakem tepkisi

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Kaytaz, hakemini Sergen Yalçın'ı atmasının doğru karar olduğunu ancak aynı hareketi yapan Domenio Tedesco'nun atılmamasını anlamlandıramadıklarını ifade etti.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 22:39 - Güncelleme:
Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaytaz, "Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar." dedi.

Sözlerine devam eden Kaytaz, "Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu." sözlerini sarf etti.

"TEDESCO'YU ATMADI"

Kaytaz, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah." dedi.

