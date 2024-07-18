Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik!

Süper Lig devi Beşiktaş, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.
İşte siyah beyazlıların o paylaşımı;
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Tebrik Ederiz
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Tebrik Ederiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 18, 2024
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
Beşiktaş JK pic.twitter.com/sbjZgdfDIO