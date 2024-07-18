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Spor

Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik!

Beşiktaş Kulübü, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.

18 Temmuz 2024 Perşembe 21:21 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik!
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Süper Lig devi Beşiktaş, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

İşte siyah beyazlıların o paylaşımı;

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Tebrik Ederiz

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

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