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Spor

Beşiktaş'tan iç saha serisi!

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi evinde 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta iç saha karnesi yüz güldürüyor. Siyah beyazlılar sahasında oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanmayı başardı.

31 Ekim 2023 Salı 00:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan iç saha serisi!
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Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak iç sahada sezonun başlangıcını beraberlikle yapan Beşiktaş, Gaziantep FK'yi de yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş,, iç sahada iyi bir form grafiği yakalamayı başardı. Siyah beyazlı ekip bu sezonun 10. haftası geride kalırken evinde toplaması gereken 15 puanın 13'ünü kazanmış durumda.

Pendikspor maçının ardından Dolmabahçe'de konuk ettiği Sivasspor, Kayserispor ve İstanbulspor'u da yenen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de puansız göndererek iç sahada aldığı puanı 13'e yükseltti. Kartal, evindeki bir sonraki maçını Başakşehir'e karşı oynayacak.

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