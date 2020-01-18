18.01.2020 10:44 - Güncelleme: 18.01.2020 10:44

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumu en az dış transfer kadar merak ediliyor. İki deneyimli oyuncu ile görüşmeler resmi olarak başlamasa da talepleri sözlü olarak soruldu.



Gelecek sezona yeni bir kadro planlaması yapan siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki Gökhan'a 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşünürken, 31 yaşındaki Caner'e ise 2 sezon için yıllık 1.4 milyon Euro'dan yukarı çıkmayı düşünmüyor. İki futbolcu da bu yıl performanslarıyla beğenileri toplarken, teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle Caner'in mutlaka kalması gerektiğini belirtiyor.

Bu sezon 22 maçta 3 gol atan ve 8 asist yapan Caner ligde ise 16 maçta 2 gol atıp 7 asist yaparak asist krallığında ilk sıraya yerleşti. Gökhan ise 16 resmi maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

DORUKHAN TOKÖZ'E ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

Beşiktaş, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'le yeni kontrat imzalayacak. Sezon başında sağ dizinden ameliyat edilen ve Şubat ayının sonunda sahalara dönmesi beklenen 23 yaşındaki orta sahaya, 3.5 yıllık yeni mukavele teklif edildi. Artı 1 yıl da çift taraflı opsiyon olan kontratla Dorukhan'ın 350 bin Euro olan maaşı da 1 milyon Euro'ya yükseltilecek. Öte yandan siyah-beyazlı takım, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladı.

LJAJİC SİVAS MAÇINDA SAHADA

Antalya kampında ayak bileği burkulan ve birkaç gün takımdan ayrı kalan Adem Ljajic'ten müjdeli haber geldi. 27 yaşındaki oyuncunun sakatlığını atlattığı ve yarın kritik Sivas maçında oynaması için engel olmadığı kaydedildi. Tedavileri devam eden Dorukhan ve Lens dışında eksiği bulunmayan siyah-beyazlı ekipte, sakatlıktan çıkan Douglas'ın ise fiziksel olarak tam anlamıyla istenilen düzeye gelmediği ve bu hafta en iyi ihtimalle yedek kulübesinde olabileceği kaydedildi.

(Takvim)