Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması

Yaz döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, İngiltere'de oyuncu avına çıktı.

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, bir süredir görüşmelerin sürdüğü futbolcular ve kulüpleriyle bir araya gelmek için İngiltere'ye uçtu.

İLK HEDEF HOLDING

Kazancı'nın çantasında pek çok isim var. Siyah-beyazlıların ilk hedefi İngiliz stoper Rob Holding. Arsenal kiralamaya razı gelirse oyuncunun yıllık ücreti paylaşılacak.

AMARTEY'İN MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPACAK

Kazancı, Leicester City ile kontratı biten Amartey için de menajeriyle görüşme yapacak. Ceyhun Kazancı'nın, Ganalı stoperin imza parası ısrarını aşarak işi bitirmek istiyor.