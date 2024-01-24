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Spor

Beşiktaş'tan İngiltere'ye çıkarma! Hedefte Jamaal Lascelles var

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, stoper için atağa kalktı. Newcastle United'da forma giyen Jamaal Lascelles'ı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere'ye çıkarma yapacak.

Sabah24 Ocak 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan İngiltere'ye çıkarma! Hedefte Jamaal Lascelles var
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Beşiktaş'ta yapılacak transferlerde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı.

ADA'YA UÇAK KALKACAK

30 yaşındaki İngiliz savunmacı için nabız yoklayan Kartal, ilk etapta olumsuz yanıt almıştı. Newcastle United'ın sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği tecrübeli oyuncu için Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ada'ya uçması bekleniyor.

14 MAÇA ÇIKTI

The Shields Gazette'nin haberine göre Lascelles, yaz aylarında kontratı bitmesi nedeniyle Beşiktaş ile bir ön anlaşma yapabilecek. 2015'ten bu yana İngiliz ekibinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lascelles, bu sezon 14 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada boy gösterdi.

NEWCASTLE İLE 19 GOLE KATKI

Lascelles toplamda ise Newcastle formasıyla 247 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı.

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