2 Aralık 2025 Salı
  Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Hedef 29'luk yıldız Valentino Lazaro
Spor

Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Hedef 29'luk yıldız Valentino Lazaro

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekip, Serie A takımı Torino forması giyen Valentino Lazaro'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

2 Aralık 2025 Salı 09:14
Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Hedef 29'luk yıldız Valentino Lazaro
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma hattına takviye yapma düşüncesinde. Sağ bek rotasyonundan memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın da siyah-beyazlı yönetimden bu bölgeye transfer yapılmasını talep etti. Bu bağlamda Kara Kartal, Serie A ekibi Torino forması giyen Valentino Lazaro'yu gündemine aldı. İtalyan basınına göre Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı. Tecrübeli oyuncu, Ocak ayından itibaren bedelsiz bir şekilde ön sözleşme imzalayabilecek.

Salzburg altyapısından yetişen Valentino Lazaro, kariyerinde Hertha Berlin, Newcastle, Mönchengladbach, Benfica ve Inter formaları giydi. Başarılı oyuncuya Katar ekibi Al Duhail'in de bir ilgisi bulunuyor. Bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen Avusturyalı futbolcu, 1 asist kaydetti. 29 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Lazaro'ya kariyeri boyunca toplamda 39.5 milyon euro bonservis ödemendi...

