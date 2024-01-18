İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1483
  • EURO
    32,9293
  • ALTIN
    1949.37
  • BIST100
    8081.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles hamlesi

Transfer çalışmlarına devam eden Beşiktaş, Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles için resmi teklif yaptı.

18 Ocak 2024 Perşembe 13:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles hamlesi
ABONE OL

Kış transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Newcastle United forması giyen yıldız isme çevirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles için resmi teklif yaptı.

Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Jamaal Lascelles için Beşiktaş'ın ne kadarlık bir bonservis teklif ettiği ise henüz belli değil.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 22 resmi maça çıkan Jamaal Lascelles bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.