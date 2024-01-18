Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles hamlesi

Kış transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Newcastle United forması giyen yıldız isme çevirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles için resmi teklif yaptı.

Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Jamaal Lascelles için Beşiktaş'ın ne kadarlık bir bonservis teklif ettiği ise henüz belli değil.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 22 resmi maça çıkan Jamaal Lascelles bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.