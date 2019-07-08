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Beşiktaş'tan Josef de Souza sürprizi!

Suudi Arabistan’da kulüplere yabancı sınırlaması getirilmesinin ardından Al-Ahli, Josef de Souza’dan kendisine takım bulmasını istedi.

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Önce Fenerbahçe’nin kapısını çalan Brezilyalı futbolcunun menajeri ‘ret’ cevabı alınca rotayı Beşiktaş’a kırdı. Siyah-Beyazlılar teklife olumlu veya olumsuz bir cevap vermezken teknik direktör Abdullah Avcı’nın onay vermesi halinde Josef de Souza için girişimler başlayacak.
 
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, kulüplere yabancı futbolcu sınırlaması getirdi. Bunun üzerine Al-Ahli, Fenerbahçe'den transfer ettiği Josef de Souza'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan Brezilyalı yıldızın temsilcileri sarı-lacivertlilerden "Orta saha için düşündüğümüz farklı isimler var" yanıtını alınca rotayı Beşiktaş'a çevirdi.
 
Yapılan görüşmede, 30 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma gelebileceği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi. Başkan Fikret Orman ve ekibi, bu konudaki kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktı. Avcı'nın olumlu görüş bildirmesi halinde, Josef de Souza için resmi görüşmelerin başlatılacağı belirtildi.
 
2015 yılında Sao Paulo'dan Fenerbahçe'ye transfer olup 3 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha, geçen sezon başında 12 milyon Euro ücret ile Al-Ahli'nin yolunu tutmuştu.
 
(Sabah)
 

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