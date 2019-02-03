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Beşiktaş'tan Kagawa açıklaması! 'Satın alma opsiyonu yok'

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, 3 dakikada 2 gol atan Shinji Kagawa'nın satın alma opsiyonu olmadığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta gündem, oyuna girer girmez 3 dakikada 2 gol atan Shinji Kagawa oldu.

Kagawa'nın performansıyla ilgili konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, şu ifadeleri kullandı:

"Kagawa'yı takıma faydalı olsun diye aldık. Her şey ani oldu. Ancak son detayları bilmiyorum. Olaylar çok hızlı gelişti. Ben açıkçası Şenol Hoca'nın bu konulardaki hassasiyetini bildiğim için Kagawa 18'de bile olmaz diye düşündüm. Çok hızlı gelişen bir transferdi. Performansından çok mutluyuz. Türk futbolu, Türk futbol taraftarı da iyi bir oyuncuyu izlediler."

"KAGAWA'NIN OPSİYONU YOKMUŞ"

Kagawa'nın opsiyonu ile ilgili olarak gelen soruya Ürkmezgil, ilk olarak, "Opsiyonu var herhalde." cevabını verdi.

Ardından tekrar konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri, "Kagawa'nın opsiyonu yokmuş. Bir anda ağzımdan çıktı öyle." düzeltmesini yaptı.

"ŞAMPİYONLUKTAN KOPMADIK"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak Ahmet Ürkmezgil, "Henüz ligin bitmesine çok hafta var. 6-7 takımın zirveden kopmadığı bir lig uzun zamandır izlemiyorduk. Henüz kimse için şampiyonluktan koptu kelimesini kullanmak doğru olmaz." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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