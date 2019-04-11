Beşiktaş'tan Kagawa kararı!
Beşiktaş yönetiminin Japon yıldız Kagawa için bir girişimde bulunmadığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın Kagawa'yı takımda tutmayacağı öğrenildi. Japon futbolcunun bugüne kadar olan performansından memnun kalmayan yönetimin Kagawa için Dortmund'la her hangi bir görüşme yapmayı düşünmediği öne sürüldü.
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