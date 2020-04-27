İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9897
  • EURO
    7,5626
  • ALTIN
    384.989
  • BIST100
    101267
Spor

Beşiktaş'tan kaleci açıklaması!

Beşiktaş'ta FIFA'lık olunan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius ile yolların ayrılması kesinleşirken, yerine geleceği konuşulan isim için açıklama geldi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 19:24 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:24
ABONE OL

Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, Manchester City'nin 37 yaşındaki Şilili kalecisi Claudio Bravo için Şili basınına konuştu. 

"BİZE ÖNERİLDİ"

Tecrübeli oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten yönetici, "Claudio Bravo ile ilgilenmiyoruz, şu anda çok yaşlı. Evet bize Şilili oyuncuyu önerdiler ancak biz diğer alternatiflere yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

YERLİDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Bravo'nun olmayacağının açıklanması üzerine prensipte anlaşılan Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın transfer edilmesi gündemde. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki Sinan Bolat da yönetimin diğer yerli kaleci adaylarından biri.

Korkunç kaza! Otomobil Yeraltı Çarşısı girişince asılı kaldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.