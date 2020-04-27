Beşiktaş'tan kaleci açıklaması!

27 Nisan 2020 Pazartesi 19:24 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:24

Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, Manchester City'nin 37 yaşındaki Şilili kalecisi Claudio Bravo için Şili basınına konuştu.

"BİZE ÖNERİLDİ"

Tecrübeli oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten yönetici, "Claudio Bravo ile ilgilenmiyoruz, şu anda çok yaşlı. Evet bize Şilili oyuncuyu önerdiler ancak biz diğer alternatiflere yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

YERLİDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Bravo'nun olmayacağının açıklanması üzerine prensipte anlaşılan Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın transfer edilmesi gündemde. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki Sinan Bolat da yönetimin diğer yerli kaleci adaylarından biri.