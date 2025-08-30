İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

HABER MERKEZİ30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş, eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için KAP'a açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Lausanne maçının ardından yollarını ayırdığı Norveçli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi 30.08.2025 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

İsviçre temsilcisi Lausanne'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 223 gün görevde kalabildi.

Siyah-beyazlı kulüp, son yıllarda teknik adam konusunda istikrarlı bir görüntü sergileyemedi.

Başkan Serdal Adalı tarafından göreve getirilen ve 18 Ocak'ta 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanan 52 yaşındaki teknik adam ile 223 gün sonra yollar ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık skorlarla elenen Beşiktaş'ta teknik direktör tartışmaları henüz ilk maçın ardından yeniden masaya yatırıldı.

UEFA Konferans Ligi'ne ise play-off turunda havlu atarak Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlı kulüp, alınan bu sonucun ardından tecrübeli teknik direktör ile vedalaştı.

Sezonun açılış maçları olmasına rağmen tartışmaların yoğunlaştığı siyah-beyazlı ekip, Norveçli çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

