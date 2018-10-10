Beşiktaş'tan KAP'a zarar açıklaması

İşte Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama:

"01.06.2018 – 31.08.2018 dönemi hasılatımız 190.723.173 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4, satışların maliyeti %27 düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 82.514.245 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 79.954.652 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 92.306.461 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 177.837.448 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir."

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