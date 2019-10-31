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Beşiktaş'tan Karius için açıklama

Beşiktaş Kulübü, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius ile olan sözleşmenin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

 

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