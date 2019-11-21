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Beşiktaş'tan Karius ve Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde yer alan konularla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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"LORIS KARIUS'U ALMAK İSTİYORUZ"
 
Siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan ve 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Alman kaleci Loris Karius'un geleceğiyle ilgili konuşan Emre Kocadağ, "Loris Karius bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Onun için gereken girişimleri yapacağız. Çok değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Şu anda bizim oyuncumuz. Kalmasını isterim ama bunu şartlar belirler." dedi.
 
VINCENT ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
 
Sezon başı gündeme gelen Vincent Aboubakar'ın devre arasında transfer edilip edilmeyeceğiyle ilgili sorulara da yanıt veren Emre Kocadağ, "O dönem neler yaşandı bilmiyorum. Aboubakar değerli bir oyuncu. Şu an gündemimizde var diyemem. Ama olmayacak diye de bir şey yok. Bu tamamen Beşiktaş'ın ekonomik şartları ve ihtiyaçlarıyla ilgili. Yani orada 3-4 isim olur, bize hangisi uyarsa onla devam ederiz." diye konuştu.
 
(Sporx)
 

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