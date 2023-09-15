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Spor

Beşiktaş'tan Kayserispor'a genç yıldız adayı

Transfer tahtasını açan Kayserispor, Beşiktaş forması giyen genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

15 Eylül 2023 Cuma 21:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Kayserispor'a genç yıldız adayı
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Transfer tahtasını açan Kayserispor, üst üste transferlerini açıklamaya devam ediyor.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş forması giyen genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya kattıklarını açıkladı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki Kartal Kayra, kiralık olarak Kayserispor'a katılacak.

Transfer tahtasının açılmasının ardından Kayserispor; Hasan Ali Kaldırım, Onurcan Piri, Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Celtik'i renklerine bağlamıştı.

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