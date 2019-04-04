Beşiktaş'tan kiralanan Aras Özbiliz geri gönderildi

Geçtiğimiz hafta Fortuna Sittard ile oynanan maçta sonradan oyuna girmeyi reddeden Aras Özbiliz'e disiplin cezası verilmişti. Hollanda kulübünden yapılan açıklamada Aras Özbiliz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Willem II'ye kiralık olarak giden Aras Özbiliz, disiplinsiz davranışları sonucu Hollanda ekibinden gönderildi. Teknik direktörünün talimatına rağmen oyuna girmeyi reddeden Aras Özbiliz, Willem II yönetimi tarafından disiplin cezasına çarptırılmıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Willem II'den yapılan açıklamada sezon sonunu beklemeden Aras Özbiliz ile yolların ayrıldığı belirtildi. Genç futbolcuya kariyerinin devamı için bol şans dilekleri iletildi.

18 MAÇTA 4 GOLE KATKI SAĞLADI

Aras Özbiliz, 30 Haziran 2019 tarihinde Beşiktaş tarafından Willem II'ye kiralanmıştı. Bu sezon 18 maçta forma şansı bulan tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist kaydetti. Beşiktaş'ta tutunamayan ve sürekli kiralık gönderilen Aras Özbiliz, daha önce de Rayo Vallecano ve Sheriff'e verilmiş ancak Şenol Güneş'ten geçer not alamamıştı.

(Futbol Arena)