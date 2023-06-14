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Spor

Beşiktaş'tan kombine açıklaması

Beşiktaş Spor Kulübü, yeni sezonun kombine biletlerine ilişkin açıklamada bulundu.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 23:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kombine açıklaması
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun toplantı yaparak gelecek sezon kombinelerine ilişkin yeni kararlar aldığı belirtildi.

Alınan kararlar doğrultusunda tüm kombinelerin, siyah-beyazlı ekibin UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yapacağı maçta geçerli olacağı ifade edildi.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ve play-off müsabakalarında kombine sahibi taraftarlara, aynı koltuklarını satın alma hakkı tanınacağı ve bilet fiyatında yüzde 25 indirim uygulanacağı kaydedildi.

Grup müsabakalarında ise aynı şartlara sahip taraftarlara yüzde 15 indirim uygulanacağı aktarıldı.

Stadın açıldığı tarihten her sezon kombine alan ve 2023-2024 sezonu için de bunu yenileyen taraftarlara ise tüm Avrupa maçlarında aynı koltukların yüzde 50 indirimle verileceği duyuruldu.

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