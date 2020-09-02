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Spor

Beşiktaş'tan kondisyon ve taktik çalışması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bugünkü antrenmanında taktik ve kondisyon ağırlık çalışma yaptı.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:13
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Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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