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Spor

Beşiktaş'tan kondisyon ve taktik çalışması

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

IHA10 Temmuz 2022 Pazar 15:50 - Güncelleme:
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Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş Futbol Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 11.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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