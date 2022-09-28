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Spor

Beşiktaş'tan kondisyon ve taktik çalışması

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda saha ve salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanın, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. Saha etabında dar alanda çift kale maç yapılan antrenmanın salonda üç grup halinde değişmeli denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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