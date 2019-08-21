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Beşiktaş'tan Konoplyanka’ya gözdağı

Takıma hücum yönü kuvvetli kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için Kevin N'Koudou iddiası dikkat çekti.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Quaresma, Lens ve Boyd dışında kanat oyuncusu bulunmayan siyah beyazlılar Tottenham forması giyen N'Koudou ile prensip anlaşmasına varırken, tecrübeli futbolcunun son 3 yıldır toplamda 37 maçta forma giymesi kafalarda soru işareti bıraktı. 2016’da 11 milyon Euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de aradığını bulmazken, Fransız yıldızın arada Burnley ve Monaco’da ya da kiralık olarak gönderilmesi N'Koudou’nun düzenli olarak bir kulüpte forma giymesine engel oldu.
 
KONOPLYANKA'YA GÖZDAĞI
 
Tottenham’la 2021’e kadar kontratı bulunan Kevin N'Koudou en son 2015-16 sezonunda Marsilya’da 40 maç oynarken, yetenekli kanat oyuncusu o tarihten sonra 20 maç barajını göremedi. Konoplyanka transferini bitiremeyen Beşiktaş’ın ‘B’ planının N'Koudou olduğu ifade edilirken, Başkan Fikret Orman’ın bir türlü çözülemeyen Konoplyanka’ya gözdağı vermek için N'Koudou silahını kullandığı da gelen bilgiler arasında.
 

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

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