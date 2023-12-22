Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'de yırtık tespit edildiğini duyurdu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:
"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.
Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."