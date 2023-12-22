İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2157
  • EURO
    32,2292
  • ALTIN
    1930.47
  • BIST100
    7698.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan kötü haber! Alex Oxlade Chamberlain sakatlandı
Spor

Beşiktaş'tan kötü haber! Alex Oxlade Chamberlain sakatlandı

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamaya göre oyuncunun uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. İşte detaylar...

22 Aralık 2023 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kötü haber! Alex Oxlade Chamberlain sakatlandı
ABONE OL

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'de yırtık tespit edildiğini duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.

Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.