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Spor

Beşiktaş'tan kötü haber! Masuaku sakatlığı nedeniyle Rize maçında yok

Beşiktaş, son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

3 Mayıs 2024 Cuma 16:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kötü haber! Masuaku sakatlığı nedeniyle Rize maçında yok
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Beşiktaş'a Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Kongolu savunma oyuncusu Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı.

Bu doğrultuda Masuaku'nun, Rizespor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

'Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.'

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