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Spor

Beşiktaş'tan kötü haber! Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı

Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada oyuncunun sol dizinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı ifade edildi ve oyuncu sezonu kapattı. İşte detaylar...

14 Ocak 2024 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kötü haber! Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı
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Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu için açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol dizinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı ifade edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır."

"SEZONU KAPATTI"

Sercan Dikme'nin haberine göre; Amir Hadziahmetovic, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak ve sezonu kapatacak. Haberde, Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurmayı planladığı ifade edildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 6 asist kaydetti.

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