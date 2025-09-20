İSTANBUL °C / °C
Spor

Beşiktaş'tan kötü istatistik! Tarihlerinde 3. kez yaşadılar

Göztepe'ye farklı mağlup olan Beşiktaş sezona kabus gibi başladı. Siyah-beyazlı ekip daha öncede Alanyaspor deplasmanında kaybetmişti. 2 deplasmanda da mağlubiyet alan Beşiktaş, bu durumu tarihinde üçüncü kez yaşadı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 00:44
Süper Lig'de Beşiktaş, sezona kabus gibi başladı. Ole Gunnar Solskjaer sonrası teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren siyah beyazlılar, bu sezon ilk 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Alanyaspor'un ardından Göztepe'ye de deplasmanda mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bu istatistiği yaşadı.

Lige kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlı ekip, tarihinde üçüncü kez sezona ilk iki deplasman maçını kaybederek başladı.

İşte o sezonlar:

2025/26 | Sergen Yalçın

2019/20 | Abdullah Avcı

1977/78 | Recep Adanır

