Süper Lig'de Beşiktaş, sezona kabus gibi başladı. Ole Gunnar Solskjaer sonrası teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren siyah beyazlılar, bu sezon ilk 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Alanyaspor'un ardından Göztepe'ye de deplasmanda mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bu istatistiği yaşadı.

Lige kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlı ekip, tarihinde üçüncü kez sezona ilk iki deplasman maçını kaybederek başladı.

İşte o sezonlar:

2025/26 | Sergen Yalçın

2019/20 | Abdullah Avcı

1977/78 | Recep Adanır