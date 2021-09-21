Beşiktaş'tan kripto para açıklaması

21 Eylül 2021 Salı 18:10 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 18:10

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kripto para çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve çalışmaların devam ettiği açıklandı.

İşte Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama:

Beşiktaş Fan Token çıkarılmasına yönelik çalışmalar halen sürdürülmekte olup, güncel durum itibarıyla herhangi bir firma ile anlaşma sağlanmamıştır. Dolayısıyla herhangi bir firmaya henüz hiçbir yetki verilmemiştir. Taraftarlarımızı ve yatırımcıları bilgilendirmek adına işbu duyuru yapılmaktadır.

Beşiktaş Fan Token arzı ile ilgili olarak Kulübümüz resmi kanalları vasıtasıyla yapılacak duyurular dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.