Beşiktaş, Trabzonspor maçındaki pozisyon için TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı. Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırladığı raporun ardından federasyona resmi başvuruyu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor stoperi Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan Çakır'ın elle kontrol etmesini 'geri pas' olarak değerlendiren Küçük, endirekt serbest atışı yanlış yerden kullandırdı.

KURAL NE DİYOR?

Hüseyin'in kale alanının içinde sol direğin birkaç metre sağında verdiği o geri pas büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruşu ihlalin yapıldığı yerden kullandırdı. Ancak bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, "13. Kural: Serbest Vuruşlar" şöyle tarif ediyor:

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır."

Beşiktaş kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapmalıydı. Trabzonsporlu futbolcular da kural gereği kale çizgisine dizilmeliydi. Yapılan bu büyük hatada pozisyon golle sonuçlanmadığı için 'kural hatası' olarak kabul edilmiyor, dolayısıyla maçın tekrarı sonucunu doğurmayacak.