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Spor

Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması: ''Omzu çıktı...''

Beşiktaş'ın dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Sırp oyuncu Adem Ljajic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:36
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Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzunun çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." denildi.

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