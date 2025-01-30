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  • Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne hamlesi! Ciro Immobile detayı dikkat çekti
Spor

Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne hamlesi! Ciro Immobile detayı dikkat çekti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi. Siyah-beyazlı ekip Toronto'da forma giyen 33 yaşındaki Lorenzo Insigne için girişimlere başladı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 21:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne hamlesi! Ciro Immobile detayı dikkat çekti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Toronto'da forma giyen 33 yaşındaki Lorenzo Insigne ile ilgileniyor.

IMMOBILE FAKTÖRÜ

Habere göre; Toronto'dan ayrılmayı düşünen Insigne, İtalya'ya dönmeyi tercih ediyor ancak yakın arkadaşı Ciro Immobile'nin varlığından dolayı Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lorenzo Insigne, geçtiğimiz sezon Toronto formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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