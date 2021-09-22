Beşiktaş'tan maç sonu açıklaması: Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:21 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:21

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



"YOĞUN MARATONDA ANLAŞILABİLİR"



Puan kaybı, 3-0'dan olması üzdü ama yoğun maratonda kayıplar bekleyebiliriz, anlaşılabilir. Hiçbir maçın 3-0'dan 3-3 olmasına takılmadan önümüzdeki maçın hazırlıklarını yapacağız.

"BALOTELLI KONUSU GÖRÜLDÜ"

Balotelli konusu net görüldü, bu tarz tahriklere kapılmamak lazım. Net bir şekilde, hem golden sonra, hem de maç bittikten sonra hocamıza tepkisi devam etti.



"AYARLARIMIZ KOLAY BOZULMAZ"

Sakin olmamız lazım, bu takım kadro anlamında da, birlik ve beraberlik anlamında da bu ligin üzerinde bir takım. Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil, bizim ayarlarımız kolay bozulmaz. Biz puan kaybı olarak bakıyoruz, olan şeyleri de görmedik zannetmesin kimse.

"YORUMLAR FAUL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Maç içerisinde Ali hocanın tartışmalı kararları var. Maç 5 dakika uzadı, golü 97'de yedik. 1 oyuncu değişikliği, kısa sakatlık var, iki taç, bir korner ile bitmeyen bir maç. 96:30 civarındaydı gol. Golü televizyondan izledim ancak gelen bütün yorumlar pozisyonun faul olduğunu söylüyor, VAR'dan dönmedi, tartışmalı bir golle puan kaybı oldu.

"BU TAKIM LİGİN ÜSTÜNDE"

Tartışalım ama takılı kalmayalım, sadece 2 puan kaybettik. Faul kokan bir pozisyonla, maçın bitmesinden 1,5 dakika sonra gol yedik. Balotelli'nin geçmişte de bu hareketleri var, biz sakiniz şu anda. Yine söylüyorum, bu takım ligin üstünde bir takım.