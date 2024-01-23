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Spor

Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!

Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor maçının ardından maçın hakemine sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

23 Ocak 2024 Salı 22:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
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Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, "Maçtan kareler" ifadeleriyle rakip ceza sahasında Edouard Michut ile Milot Rashica arasında yaşanan pozisyonu paylaştı.

NE OLDU?

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı maçta Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan devam kararında kaldı ve oyun devam etti.

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