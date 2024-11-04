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Spor

Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv açıklaması: Maç için karar belli oldu

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.

4 Kasım 2024 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv açıklaması: Maç için karar belli oldu
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Tarafsız Bir Ülkede Oynanacaktır Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız.

Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili, Kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir.

Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır."

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