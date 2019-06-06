Beşiktaş'tan Marek Hamsik bombası!

ABDULLAH Avcı ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, geçen hafta içinde de Adem Ljajic’in 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosunda tutmayı başarmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim, takımda kiralık oynayan Shinji Kagawa konusunda bazı girişimler yapmış olmasına rağmen gerek oyuncunun maliyeti gerekse 30 yaşındaki Japon yıldızın İspanya’da oynama isteği bu ihtimali zora sokmuştu. Japon Shinji Kagawa’nın yerine oyuncu arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar’a menajerlerden sürpriz öneri geldi.

ADEM LJAJİC SOL ÖNE GEÇECEK!..

Menajerler, geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli’den 20 milyon euro karşılığında Çin’nin Yifang takımına giden Marek Hamsik’i kiralık olarak Beşiktaş’a getirebileceklerini iletti. Uzak Doğu’da umduğunu bulamayan Slovak yıldızın da Avrupa’ya geri dönmek istediği için bu transfere sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Avcı’nın, 10 numara mevkisinde Hamsik’i kullanacağı sol önde ise Adem Ljajic’i görevlendireceği öğrenildi. Şenol Güneş bu sezon zaman zaman Adem Ljajic’i sol önde kullanmıştı.

YILLIK 9 MİLYON EURO KAZANIYOR

1987 Slovakya doğumlu olan Marek Hamsik, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor. Futbol eğitimini Slovakya’da alan Hamsik, İtalya’da Brescia’da top koşturduktan sonra 2007 yılında Napoli’ye transfer oldu. 12 senelik İtalya kariyerine geçtiğimiz sezonun devre arasında son veren başarılı oyuncu, Çin’de oynadığı 10 maçta sadece 1 gol ve 2 asist kaydetti. Çin ekibinden yıllık 9 milyon euro civarında kazanan Hamsik’in 2021 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Çin ekibi de oyuncu ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

Akşam