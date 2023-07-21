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Spor

Beşiktaş'tan Mathias Vargas atağı

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Matias Vargas'ı transfer listesine aldı.

21 Temmuz 2023 Cuma 01:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Mathias Vargas atağı
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NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, bir dönem kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen Matias Vargas'ı listesine aldı. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun kulübü Shanghai Port ile görüşmelere başladı.

VARGAS'A 3 YILLIK SÖZLEŞME

Çin Ligi ekibi Shanghai Port ile anlaşmanın sağlanması halinde Matias Vargas ile imzalanacak sözleşme ortaya çıktı. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Arjantinli futbolcu ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

ÇİN, VARGAS İÇİN 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

2019 yılında ülkesi Arjantin'den Espanyol'a 10.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Vargas, 2021'de Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile dikkat çekmişti. Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Espanyol'a geri dönen kanat oyuncusu, geçen sezon başında Çin temsilcisi Shanghai Port'a 4 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.

VARGAS'IN PERFORMANSI

2022/23 sezonunda 12 resmi müsabakaya çıkan Matias Vargas, gol katkısı sunamadı. 1 defa takım arkadaşlarına gol pası veren 26 yaşındaki sol kanat, 495 dakika sahada kaldı.

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