Beşiktaş'tan menajere tam yetki! 5 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana için bir iddia daha ortaya atıldı.

MENAJERLE ANLAŞILDI

Football Insider'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, bu 5 futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması için ünlü menajer Willie McKay'e yetki verdi.

Willie McKay, İngiltere ve Fransa'da beş oyuncuyla ilgilenen kulüplerle görüşmek üzere görevlendirildi. Willie McKay'ın öncelikli olarak Vincent Aboubakar ve Eric Bailly için takım bulmaya çalıştığı da söylendi.