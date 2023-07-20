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Spor

Beşiktaş'tan Mohamed Elyounoussi adımı

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Norveçli yıldız Mohamed Elyounoussi ile görüşme gerçekleştirdi.

20 Temmuz 2023 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Mohamed Elyounoussi adımı
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Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için savaşmak isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yeni hedef Mohamed Elyounoussi oldu.

Southampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Mohamed Elyounoussi'nin senelik 2 milyon euro'luk bir maaş beklentisi olduğu da söylendi.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 38 resmi maça çıkan Mohamed Elyounoussi bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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