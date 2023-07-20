Beşiktaş'tan Mohamed Elyounoussi adımı

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için savaşmak isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yeni hedef Mohamed Elyounoussi oldu.

Southampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Mohamed Elyounoussi'nin senelik 2 milyon euro'luk bir maaş beklentisi olduğu da söylendi.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 38 resmi maça çıkan Mohamed Elyounoussi bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.