Beşiktaş'tan Muleka açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Lugano karşılaşması öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar, "Gayet iyi durumdayız. Avrupa süreci başlıyor. Yarın ilk maçımıza çıkacağız. İyi bir skor almayı umut ediyoruz. İkinci maçta da turu geçmek istiyoruz. Gruplar bu sene statü değiştirdi. 8 tane farklı takımla oynayacağız. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz ama önemli olan turu geçmek. Takımın durumu gayet iyi." dedi.

MULEKA'NIN DURUMU

Takımdan ayrılması gündemde olan ve Lugano maçı kadrosunda yer almayan Jackson Muleka için konuşan Mete Vardar, "Muleka kadroda değil. Onunla ilgili gelişmeler ve süreç devam ediyor. Takımımızın oyuncusu. Hocamızın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlı şekilde devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Mete Vardar, ayrıca, "Lugano'yu geçen yıl deplasmanda yendik. Geçen sene değil de, bu seneyi değerlendirmek lazım. Fenerbahçe ile oynadılar ve turu geçen taraf olabilirlerdi. İyi bir takım görüntüsü vardı. Biz Beşiktaş'ız, bizim nasıl olduğumuz daha önemli. Sezona iyi başladık, Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İyi olan, mücadele eden Beşiktaş olacaktır. İnşallah turu geçen Beşiktaş olacaktır." açıklamasında bulundu.