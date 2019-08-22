Beşiktaş'tan Musa Al Taamari atağı
Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Transferin son günleri yaklaşırken Araplar'dan da sürpriz bir iddia geldi..
Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Transferin son günleri yaklaşırken Araplar'dan da sürpriz bir iddia geldi. Beşiktaş'ın Rum Apoel'de oynayan 22 yaşındaki Ürdünlü kanat oyuncusu Musa Al Taamari için İtalyadan Fiorentina ve Torino ile yarışa girdiği iddia edildi.
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