Beşiktaş'tan Musa Barrow harekatı!

Beşiktaş Musa Barrow için Bologna ile görüşmelere başladı. Siyah beyazlılar Gambiyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Beşiktaş hücum hattına yeni bir oyuncu katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Bologna forması giyen Musa Barrow için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Musa Barrow transferini 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transferi tamamlamak istiyor. Gambiyalı oyuncunun İstanbul'da olan menajeri ve İtalyan kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

Geçen sezon Bologna forması ile 35 maça çıkan Barrow, 3 gol attı, 8 asist yaptı.