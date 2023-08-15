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Spor

Beşiktaş'tan Musa Barrow harekatı!

Beşiktaş, Milot Rashica'dan sonra Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek için görüşmelerde bulunuyor.

15 Ağustos 2023 Salı 23:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Musa Barrow harekatı!
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Beşiktaş Musa Barrow için Bologna ile görüşmelere başladı. Siyah beyazlılar Gambiyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Beşiktaş hücum hattına yeni bir oyuncu katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Bologna forması giyen Musa Barrow için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Musa Barrow transferini 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transferi tamamlamak istiyor. Gambiyalı oyuncunun İstanbul'da olan menajeri ve İtalyan kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

Geçen sezon Bologna forması ile 35 maça çıkan Barrow, 3 gol attı, 8 asist yaptı.

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