İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2023 Çarşamba / 26 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7999
  • EURO
    20,2971
  • ALTIN
    1150.41
  • BIST100
    5384.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan muşta açıklaması! Üç maymunu oynayanlar...
Spor

Beşiktaş'tan muşta açıklaması! Üç maymunu oynayanlar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü'ne elenerek kupaya veda eden Beşiktaş sahaya atılan muşta olayıyla ilgili sert bir açıklama yayınladı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan muşta açıklaması! Üç maymunu oynayanlar...
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaragücü maçında sahaya muşta atılması olayıyla ilgili açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

'Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tank olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganin neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.

Sahaya giren şahsin, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezalarn caydırcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.